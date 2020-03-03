مصر | السجن 6 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 6 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، متهما بالسجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه للإتجار في الهيروين بالسيدة زينب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهم "ناجي. س" بائع متجول، أنه بنطاق دائرة قسم شرطة السيدة زينب أحرز بقصد الإتجار لجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.