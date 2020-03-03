مصر | الحماية المدنية تنجح في إنقاذ طفل من محبسه داخل مسكنه بالحدائق

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نجحت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية، في إنقاذ طفل من محبسه داخل مسكن والديه.

البداية كانت بورود بلاغا لغرفة عمليات نجدة القاهرة، يفيد بإحتجاز طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات، داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة الحدائق، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول.

على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تم فتح باب الشقة، وإخراج الطفل سالمًا.