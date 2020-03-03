مصر | تجديد حبس دجال لنصبه على المواطنين بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس دجال لنصبه على المواطنين بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس دجال، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لنصبه على المواطنين وممارسة أعمال الشعوزة، بقدرته على علاج الأمراض المستعصية وفك السحر.

وكشفت التحقيقات، عن أن دجال يقوم بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة وإيهام المواطنين بقدرته على علاج الأمراض المستعصية وتسهيل حياتهم اليومية، وفك أعمال السحر عبر شبكة الإنترنت مقابل 5 آلاف للجلسة.

وجاء بتحقيقات النيابة، أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، تفيد قيام أحد الأفراد بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وزعم الدجال من خلال الصفحة، قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر التي يستطيع من خلالها حل المشكلات العائلية وعلاج الأمراض النفسية والمستعصية نظير مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه للجلسة الواحدة. وقالت تحقيقات النيابة: إنه تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجد المتهم وتبين أنه يدعى "م. ع" عاطل ويقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة وله محل إقامة آخر بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه، وتم ضبط 2 هاتف محمول خاصين بالمتهم أحدهما محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم، مجموعة من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.