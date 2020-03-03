مصر | سقوط عاطلين بحوزتهم فودو وهيروين في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطلين بحوزتهم فودو وهيروين في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة مكافحة المخدرات، في القبض عاطلين، اليوم الثلاثاء، لحيازتهما موادا مخدرة وكمية من الهيروين، بالسلام.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط "أ. ه" 23 عاما، عاطل ومقيم بلوك 2 العبد، دائرة قسم شرطة السلام ثان، و"ح. ن" 30 عاما، عاطل ومقيم بلوك 4 مساكن الدلتا دائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرهم 3126 لسنة 2017م السلام أول "مخدرات".

وتم القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 1.700 كيلو جرام، كمية من الاستروكس المخدر وزنت 150 جراما، ومبلغ مالي 620 جنيها، هاتف محمول.

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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارة غير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

كما تمكنت إدارة المخدرات، من ضبط "ح. م"، 40 عاما، عاطل ومقيم بلوك 9 مساكن الشركة العربية دائرة قسم شرطة السلام ثان حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 110 جرامات، مبلغ مالي 1000 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.