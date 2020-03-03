مصر | تحرير 7594 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (7594) مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين تحرير (2187) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (359) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، (19) دراجة نارية مخالفة، (273) مخالفة "موقف عشوائي".

كما تحرر (196) مخالفة شروط الترخيص، (34) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.