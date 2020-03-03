مصر | تحرير 7594 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 7594 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (7594) مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين تحرير (2187) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (359) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، (19) دراجة نارية مخالفة، (273) مخالفة "موقف عشوائي".
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (7594) مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين تحرير (2187) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (359) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، (19) دراجة نارية مخالفة، (273) مخالفة "موقف عشوائي".
كما تحرر (196) مخالفة شروط الترخيص، (34) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.