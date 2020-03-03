مصر | ضبط 4 أشخاص لسرقتهم "توك توك" في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص لسرقتهم "توك توك" في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة توك توك بحلوان.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المعادي من "أ.م.ح"، 17 عاما، سائق "توك توك" ومقيم شارع ترعة الخشاب كفر العلو دائرة قسم شرطة حلوان، أنه حال سيره بدراجة بخارية " توك توك " بشارع كورنيش النيل دائرة قسم شرطة حلوان، استوقفه أحد الأشخاص وبصحبته فتاتان أدلي بأوصافهم التقريبية، بدعوى توصيلهم إلى دائرة قسم شرطة دار السلام.

وحال سيرهم بجوار سور شركة أسمنت طره دائرة القسم، فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منه على الدراجة البخارية كرها عنه ولاذوا بالفرار.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وتتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها كلا من: "أ.ح. م"، 37 عاما، عاطل ومقيم 4 شارع محمد محمود دائرة قسم شرطة دار السلام، والسابق اتهامه في القضية رقم 13069 لسنة 2016، دار السلام " مخدرات"، والقبض على "ف. م. ع"، 34 عاما، ربة منزل، ومقيمة بجوار مسجد الفاروق حدائق حلوان دائرة القسم، وأصل بلدتها أول الرمل الإسكندرية، و"س.م.ع"، 30 عاما، ربة منزل ومقيمة عزبة الوالدة دائرة قسم شرطة حلوان " شقيقة الثانية ".