مصر | القبض على أخصائي تحاليل بحيازته منشطات جنسية وعقاقير مخدرة بالقاهرة

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نجح ضباط إدارة مباحث التموين، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط "م.ج. أ"، 50 عاما، أخصائي تحاليل طبية، والمسئول عن صيدلية الكائنة 161 شارع سليم الأول دائرة قسم عين شمس، ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي دون تصريح.



وتم ضبطه وبحوزته عقاقير طبية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلًا عن حيازته أقراص مخدرة بقصد ترويجها على عملائه " دون روشتات طبية " لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م بشأن مزاولة مهنة دون ترخيص، والقانون رقم 281 لسنة 1994م بشأن الغش والتدليس، وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.



وعثر بداخل الصيدلية على ( 402 قرص من عقار الترمادول المخدر، 1118 قرصا من عقار أبتريل المخدر، 383 قرصا من عقار أموتريل المخدر، 1420 قرصا مخدرا من عقاقير مخدرة وهم (باركينول فالنيل، زاناكس، كالمبام، زلوم، ماليستون، ميجرنيل، ليريكا، ميجرنيل، ليرولين بريجدين، ايبكس) بإجمالي عدد 3323 قرصا مخدرا، 33 أمبولا من عقاري (فاليام، ميداسيتك) المخدر، 11 زجاجة نقط من عقاري (ريفوتريل، كلوزبام) المخدر، 500 قرص فياجرا " منشط جنسي ". وعثر بداخل الصيدلية على ( 402 قرص من عقار الترمادول المخدر، 1118 قرصا من عقار أبتريل المخدر، 383 قرصا من عقار أموتريل المخدر، 1420 قرصا مخدرا من عقاقير مخدرة وهم (باركينول فالنيل، زاناكس، كالمبام، زلوم، ماليستون، ميجرنيل، ليريكا، ميجرنيل، ليرولين بريجدين، ايبكس) بإجمالي عدد 3323 قرصا مخدرا، 33 أمبولا من عقاري (فاليام، ميداسيتك) المخدر، 11 زجاجة نقط من عقاري (ريفوتريل، كلوزبام) المخدر، 500 قرص فياجرا " منشط جنسي ". كما تم ضبط (57 كيس كامجرا جيل " منشط جنسي " 89 قلم أنسـولين منتهي الصلاحية، 85 خرطوشة أنسولين منتهي الصلاحية، 6، 835 آلاف جنيه، وهاتف محمول ماركة آي فون s6، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).



وبمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلي دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.