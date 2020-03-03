مصر | القبض على متهمين بسرقة لحوم في الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على متهمين بسرقة لحوم في الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، من القبض على شخصين، لسرقتهما مستلزمات غذائية من داخل مجمع لحوم بالدرب الأحمر.

وتبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر، من المدعو "أ. ر" 35 عاما، جزار بمجمع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، الكائن 20 شارع سكة راتب بدائرة القسم، باكتشافه سرقة ميزان ساعة إيطالي 2 كفة، وميزان حساس ناشونال 2 كفة، وسماعات صب، وكمية من اللحوم، من داخل المجمع عمله.

ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. وبالانتقال وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ المجمع وعدم وجود آثار عنف أو بعثرة بمحتوياته. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى قيام شخصان يستقلان دراجة بخارية "توك توك" قام أحدهما بفتح باب المجمع، ونقل المسروقات منه. Advertisements