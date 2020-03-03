مصر | بسبب حادث سير.. كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب حادث سير.. كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو، إثر وقوع حادث مروري، وجار سحب الكثافات والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري ووجود كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو، اتجاه مدينة الشيخ زايد.

على الفور دفع مدير مرور الجيزة برجال المرور مدعومين بأوناش المرور لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

