مصر | إنذار رسمي لهاني شاكر لمنع المهرجانات من اليوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنذار رسمي لهاني شاكر لمنع المهرجانات من اليوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أيمن محفوظ المحامي، إنذارا رسميا للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أكد فيه أنه بعد قرار نقيب الموسيقين بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات وفق السلطات التي وضعها له القانون، إلا أن بعض مطربي المهرجانات يتحايلون على قرار المنع بالظهور على الفضائيات والحفلات العامة.

وأضاف محفوظ: بعد تهديدهم بنزول أغانيهم على اليوتيوب في تحدي سافر للقرارات النقابه التي يدعون زورا أنهم خاضعين لها وكان لازمًا على نقيب الموسيقين بسط سلطان الدولة بقوة القانون، وتفعيل نص الماده 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنه 1978، التي تعاقب بالحبس والغرامه للمزاولة الغناء دون ترخيص.

وأوضح: أن العقوبه المستحقه لا تقيد الغناء بلا تصريح بمكان أو زمان معين، وأن أي غناء دون ترخيص أو تصريح يعد جريمة مستمره ويجوز تحرير النقابة محاضر في كل مخالفه لقرار النقيب، وتتعدد المحاضر بعرض الأغنية ولو على اليوتيوب لتصدر أحكام قضائيه متعددة بالحبس والغرامة ضد متحدي قرارات المنع.

وأكد أن تطبيق القانون أكبر رادع لمن تسول له نفسه تحدي سلطان الدولة وفرض القانون على الجميع مع فرض عقوبة إداريه بتجميد حصول المخالفين على ترخيص بالغناء أو دخول لجنة الاختبارات للقبول بالنقابة لفترة يحددها النقيب كوسيلة أخرى لمنعهم من تحدي مؤسسات الدولة.