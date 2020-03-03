مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.