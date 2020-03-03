شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: نحتاج مزيد من الاعتمادات لرفع كفاءة وتحسين خدمات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة لدفع الأعمال وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن الفار، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة الكبرى، والمهندس عادل حسن، نائب رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس عبدالنبي فؤاد، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف والصحي، كما شارك بالإجتماع كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبًا المحافظ والدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام.

في بداية الاجتماع، أعرب المحافظ عن سعادته بتشريف المسؤولين بقطاعات المياه والصرف الصحي لمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها، ودفع الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة نسب التنفيذ ورفع نصيب الفرد من المياه على أرض المحافظة، مشيدًا بجهود شركة المياه والصرف الصحي والجهاز التنفيذي، إلا أن المحافظة مازالت تحتاج إلى رفع كفاءة وتحسين خدمات هذا القطاع الهام والحيوي لجميع المواطنين في المدن والقرى، كما تحتاج المحافظة إلى مزيد من الإعتمادات المالية للنهوض بالقطاع بالكامل وتوصيل الخدمة للمناطق المحرومة.

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واستعرض رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي موقف المحافظة من المشروعات، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية المياه المنتجة بالقليوبية 709 ألف م3 في اليوم، ويبلغ نصيب الفرد 107 ل/يوم، كما تم تطوير الشبكات وإستلام شبكات جديدة وأعمال مد وتدعيم مناطق محرومة بتكلفة تقديرية حوالى 180 مليون خلال العام الحالي.

واستعرض أيضًا التحديات التي تواجه الشركة في مشروعات مياه الشرب والمتعلقة بالجهاز التنفيذي ومن بينها محطة مياه شبلنجة ببنها ومحطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر وعدد 3 وحدات معالجة حديد ومنجنيز (شبرا شهاب – سندوة) وتوسعات محطة مياه طوخ وتوسعات محطة مياه قليوب، كما استعرض أيضا محطات المياه المرشحة العاجلة المطلوبة لتغطية الإحتياج المائى من بينها محطة كفر الجزار بطاقة 15 ألف متر معكب في اليوم وتوسعات محطة مياه الزراعة بطاقة 72 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة مياه أبوالغيط بالقناطر الخيرية، مشيرا أن الاحتياجات التمويلية المطلوبة لمياه الشرب 2020/2019 تصل إلى مبلغ 350 مليون جنيه.

كما إستعرض المهندس مصطفي مجاهد موقف القرى من خدمة الصرف الصحي والتي وصلت إلى 47% وجاري تنفيذ نسبة 22.5 % والقرى المحرومة إلى نسبة 30.5 % بعدد 197 قرية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ محطات معالجة صرف صحي (أجهور الصغرى – شبلنجة – المنايل– برقطا – نامول – الكوم الأحمر – منشأة الكرام- القشيش)، وجاري إنشاء توسعات محطات معالجة (الرملة – الوحايشة – ميت كنانة – شركس – ساسل- إمياى)، وجاري إنشاء 70 محطة رفع على مستوى المحافظة، كما تم إعتماد خطة إحلال وتجديد بإجمالى مبلغ 92.4 مليون جنيه، فضلا عن محطة صرف صحي أم بيومي التي يتم عمل التجارب بها حاليا وتسليم الشبكات، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد بتمويل ذاتي من الشركة بإجمالى مبلغ 40 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة في عام 2014 كانت 16.9 % ووصلت في 30/6/2019 إلى 70.8 % ومخطط وصولها إلى نسبة 75.1 % في 30/6/2020.