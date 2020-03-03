شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقعا إلكترونيا للتوعية بفيروس «كورونا»، وذلك بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويضم الموقع معلومات عامة عن الفيروس، تتضمن طرق انتقاله وسبل الوقاية منه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به وهم «المسنين والأشخاص المصابين بحالات طبية موجودة مسبقاً مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري»، وقدمت الحكومة الإجابة على كل الاستفسارات الشائعة عن الفيروس على مستوى العالم.

Advertisements

موقع الحكومة للتوعية بكورونا

ليس هذا فقط، بل يتضمن الموقع باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.

موقع الحكومة للتوعية بكورونا

يشمل الموقع أيضا نصائح للطرق الوقاية اثناء السفر، وللأطباء، بجانب آخر توصيات منظمة الصحة العالمية.

موقع الحكومة للتوعية بكورونا

ولزيارة الموقع:

http://www.care.gov.eg