شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الثلاثاء.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الكويتية أن الجانبين تناولا مجمل أواصر العلاقات المتينة والوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا أيضًا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة.