شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 20 مواطنًا يتخلون عن الجنسية المصرية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية، رد الجنسية المصرية لـ13 شخصاً، وجاء القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر، صباح اليوم.

Advertisements

كما أذنت الوزارة لـ20 مواطناً بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ووافقت على تجنس 42 آخرين مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وللإطلاع على نص القرارات: