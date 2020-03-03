شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي ونيفين جامع يلتقيان الشباب أصحاب شركات القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع مجموعة من الشباب أصحاب شركات القطاع الخاص والتي تأمل في فتح فروع جديدة لها يديرها الشباب بأنفسهم من خلال منحهم قروضًا من الجهاز للبدء في تنفيذ المشروعات.



وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب تعد شريكًا أساسيًا مع الشباب في مختلف المجالات، لتنفيذ رؤيتهم الطموحة والمبنية على تقديم كافة أوجه المساعدة، لخروج مشروعاتهم وأعمالهم للنور.



Advertisements

ووجه وزير الشباب، خلال اللقاء، بفتح منافذ للشباب أصحاب شركات القطاع الخاص بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالمحافظات، ليكونوا قادرين على عرض وتقديم خدماتهم المختلفة من خلال وزارة الشباب والرياضة.



يأتي ذلك ضمن الدور الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة في العديد من المجالات والأنشطة الشبابية، ومن خلال الدور المهم الذي تقوم به أيضًا في توفير احتياجات الشباب.



من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن وزارة الشباب والرياضة شريك رئيسي مع جهاز تنمية المشروعات في تقديم المبادرات التي تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يوجه الجهاز كل إمكانياته في دعم المجالات القائمة والبحث عن مجالات جديدة لإقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

تضمن الملتقى شركات خاصة بتجهيزات المكاتب والمحال التجارية، وشركات مستحضرات طبية، وشركات منتجات غذائية، ومطاعم، ومشروبات.