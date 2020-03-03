شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يقرر إبعاد «أحمد عزمي» خارج البلاد.. تعرّف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر وزير الداخلية، محمود توفيق، إبعاد أحمد ماجد عزمي فرحات، فلسطيني الجنسية، مواليد 1992، خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونُشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر، صباح اليوم.