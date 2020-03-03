شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جهود قطاع إدارة الأزمات بمركز المعلومات للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي يقوم بها قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كل الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس «كورونا» (COVID-19).

وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومشيخة الأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديرى مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على اجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.

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وأوضح اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، أن قطاع الطب الوقائي سيقوم بتنفيذ تدريب لمديريات التربية والتعليم ومديري المعاهد الازهرية أيام 5 و12و19 مارس 2020، على كيفية الوقاية من المرض، مدعوم برسائل ونشرات توعيه للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وأضاف أنه سيتم إلقاء محاضرات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، ستتناول مكافحة العدوى وأسلوب الوقاية من المرض، وأسلوب التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتنفيذ سيناريو بكل مدرسة أو معهد أزهري، عن كيفية الوقاية من المرض.

ولفت عبدالمقصود إلى أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار افضل مدرسة أو معهد أزهري على مستوى كل محافظة، في الالتزام بمعايير الوقاية من الأمراض، لتكريمهم بعد الإطلاع على أنشطتهم المصورة لتطبيق السيناريوهات الموضوعة.

وصرح أسامة الجوهري، إلى أنه تم أيضًا تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار اليها.