شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب بدراسة لإصدار تذكرة موحدة للمترو والقطار المكهرب والأتوبيسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، من الهيئة القومية للإنفاق والمترو تقديم تصور ودراسة متكاملة بالاشتراك مع أحد المكاتب الاستشارية وبالتنسيق مع محافظة القاهرة لإصدار تذكرة موحدة، يمكن للراكب من خلالها استقلال المترو والقطار المكهرب (السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان) والأتوبيسات العامة.

وشدد الوزير، خلال جولته للمرحلة الرابعة من الخط الثالث بمترو النزهة، الثلاثاء، لمتابعة بدء التشغيل التجريبى للقطارات دون ركاب، على سرعة الانتهاء من هذا التصور وتجهيز تذكرة موحدة.

وتابع الوزير، خلال الجولة، التذاكر التجريبية بشبابيك الحجز بالمحطات الجديدة والبوابات الإلكترونية للدخول والخروج من الأرصفة، مؤكدا أن النظام الجديد للتذاكر لا يسمح بالتزويغ، ولا يمكن للراكب استخدام التذكرة مرتين، حيث لا تسمح البوابات الإلكترونية الجديدة بذلك.