شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: بدء حصاد 8 آلاف فدان بنجر سكر منتصف مارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، نقيب الزراعيين في المحافظة، بدء حصاد محصول بنجر السكر في الإسكندرية، منتصف مارس الجاري.
وأوضح «البخشوان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المساحات المنزرعة من محصول بنجر السكر، العام الجاري، بلغت نحو 8 آلاف فدان موزعة على عدد من المناطق، خاصة في غرب الإسكندرية، حيث تتركز زراعة محصول بنجر السكر والذي يعد ضمن المحاصيل المهمة والاستراتيجية.
وأشار إلى أن المحصول تمت زراعته بـ3 عروات أولى وثانية وثالثة، لافتًا إلى أن متوسط الإنتاج يتراوح ما بين 18 طنًا و22 طنًا للفدان، وتزيد نسبة السكر في العروة الأولى، وتقل بعد ذلك نظرًا لارتفاع الكثافة النباتية وحرارة الجو، ويتم تعويضها بارتفاع متوسط الإنتاجية.
وشدّد على أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول بنجر السكر، من خلال تطبيق حزمة من التوصيات الفنية الحديثة، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق هامش ربح للمزارعين.
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