شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين، المقيمون على أرض مصر، خلال الفترة من 8 حتى 26 من مارس الجاري.

تأتي هذه الحملات في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة.

Advertisements

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من 16 مليون طفل بكافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن التطعيم سيكون للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية، باستثناء المحافظات الحدودية والتي تضم (أسوان، الوادي الجديد، البحرالأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء)، سيتم تطعيم الأطفال بها من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات والتي يكثر تواجد غير المصريين بها، والتي يتواجد بها العديد من منافذ الدخول.

وأشار «مجاهد» إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن سيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً، مضيفًا أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وتابع «مجاهد» أنه سيشارك في الحملة أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية، و5 آلاف و740 طبيبًا تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بوزارة الصحة والمديريات، والإدارات الصحية، والمناطق الطبية، ومنسقين بالمدارس والحضانات، موضحًا أن الطعم المستخدم في الحملة يعطى عن طريق الحقن تحت الجلد في الزراع الأيسر.

وأكد «مجاهد» أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، مشددًا على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال لأنها الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، موضحا أن التطعيم آمن تماما.