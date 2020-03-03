شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يجيب: هل ستخضع وزيرة الصحة للحجْر الصحي بعد عودتها من الصين؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الإعلامي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لم تذهب إلى مقاطعة هوبي، بؤرة فيروس كورونا المستجد في الصين، موضحًا أن الوزيرة توجهت إلى العاصمة بكين فقط.

أضاف المتحدث، في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» مع لميس الحديدي على فضائية «الحدث»، أن الوزيرة لن تخضع للحجْر الصحي، الذي يستمر 14 يومًا كاملة، لكونها لم تأت من مقاطعة هوبي التي شهدت الظهور الأول للفيروس.

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تابع: «الوزيرة ستخضع للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية في المطارات المختلفة، من قياس لدرجات الحرارة، والتأكد من خلوها من الفيروس، وكل الإجراءات التي نصت عليها اشتراطات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية».

وأوضح أنه سيتم قياس درجات الحرارة للوزيرة طوال 14 يومًا كاملة، إضافة إلى الوفد المرافق لها، مؤكدًا أنها طوال هذه الفترة ستمارس مهام عملها في مكتبها بديوان عام وزارة الصحة، دون أي مشكلات.