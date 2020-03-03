شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج عملاء المسافر الدائم لمصر للطيران يحصل على المركز الثانى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، الناقل الوطنى المصرى، أنها حصلت من خلال برنامجها لعملاء المسافر الدائم EGYPTAIR Plus ، على المركز الثاني على مستوى قارة أفريقيا، وفقاً لتقرير أعدته شركة on point loyalty وهي أحد الشركات العالمية للاستشارات والاستثمار تركز حصريا على مجال برامج ولاء العملاء لشركات الطيران، وقد أصدرت تقريرها لعام 2020 عن أفضل 100 برنامج لولاء العملاء لشركات الطيران من حيث القيمة الأعلي.

وقامت شرك on point loyalty بمراجعة المعلومات والبيانات العامة لأكبر 170 شركة طيران حول العالم لتحديد القيمة التقديرية لبرنامج ولاء العملاء لكل شركة طيران، وقد حصلت مصر للطيران على المرتبة الثانية في هذا التصنيف.

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هذا ويفتح البرنامج أمام الأعضاء آفاقاً أوسع من التميز وتعزيز تجربة السفر والاستفادة من المرونة الكبيرة التي يقدمها البرنامج تقديراً لثقتهم بالشركة، وتحرص مصر للطيران دائمًا على تقديم العديد من المزايا المطورة لعملائها، وتسعى دائمًا لتحقيق متطلبات العملاء لجعل تجربة سفرهم أكثر تميزًا.

وكانت مصر للطيران قد تسلمت طائراتها الجديدة الرابعة من طراز A320neo، تتميز بسعة معقدية تتراوح ما بين 150 إلى 180 راكبآ ، ومزودة بمحركات الجيل الاخير، وجناحات الجناح الطرفية، توفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنه سوف يقلل من تكاليف الصيانة.

كانت مصر للطيران قد تعاقدت على صفقة تضم 15 طائرة من طرازA320neo، خلال معرض دبى للطيران فى عام 2017، وذلك بنظام الإيجار التشغيلى، وتم مؤخرا خلال عام 2019 فى معرض دبى أيضا، إجراء تعديل على الصفقة، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طرازA320neo، إلى A321neo.