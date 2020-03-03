شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التدخين نهائيا فى تجارة عين شمس على العاملين والطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، قرارا بحظر التدخين نهائيا بالكلية على العاملين والطلاب، مع توجيه الأمن الإدارى بالكلية الالتزام نحو ضبط حالات التدخين داخل الكلية.

ونشرت الكلية عدد من نشرات التوعية داخل ساحات الكلية والمدرجات بالتوعية بأضرار التدخين على الصحة العامة، فضلا عن التشديد على الأمن الإدارى بالكلية بضبط أى حالات مخالفة للقرار.

وفى سياق آخر تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق أولى أنشطة وحدة مناهضة العنف و التحرش بجامعة عين شمس خلال الفصل الدراسى الثانى بحملة توعية للطلاب داخل حرم الجامعة الرئيسى، حول دور الوحدة فى مناهضة العنف والتحرش، حيث يقوم الطلاب المتطوعين بالوحدة في توزيع مطويات عن دور الوحدة و أهم أنشطتها، فضلا عن توزيع استبيانات على الطلاب لقياس درجة الوعي بدور الوحدة و أهدافها.

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يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و د.نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، و إشراف د. هند الهلالي أستاذ الطب الشرعى والسموم بكلية الطب و مدير وحدة مناهضة العنف و التحرش بالجامعة،

وتواصل وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة نشاطها بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية ، حيث تقام ندوتين فى هذا السياق الأولى فى تمام الثانية من ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 8 من مارس الجاري بمدرج غربال بكلية الآداب والثانية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة في تمام الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 16 من مارس 2020.