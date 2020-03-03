شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المنتخب الوطنى النسائى للجامعات بالبطولة العربية للكرة الشاطئية فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا بشأن فوز المنتخب الوطني النسائي للجامعات بالبطولة العربية الجامعية الرابعة للكرة الشاطئية، التى أقيمت فى مسقط عاصمة سلطنة عمان، خلال الفترة من (26 - 29) فبراير الماضى.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى إلى فوز منتخب مصر للجامعات "رجال" بالمركز الثالث في البطولة العربية الجامعية الرابعة للكرة الشاطئية، بعدما قدم أداءا متميزا خلال البطولة.

وعلى هامش البطولة، أسفرت انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، فوز الدكتور محمد صبحي حسانين بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

على جانب آخر كان انطلق فوج من طلاب جامعة بورسعيد؛ لزيارة الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية بطريق السويس، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

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وتأتى الزيارة في إطار توجيهات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية.

وأكد عبد الغفار على أهمية هذه المبادرة، التى تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة في المشاركة المجتمعية، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

وخلال الزيارة شهد الطلاب احتفال الإدارة بـ"اليوم العالمى للحماية المدنية"، لتعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيرًا بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية.

وقد أقيم عرض لرجال الحماية المدنية بالساحة الكبيرة، لمشاهدة إمكانات رجال الإدارة فى السيطرة على الحرائق، وانقاذ المواطنين من داخل العقارات ومن تحت الأنقاض، بالإضافة إلى عرض لرجال المفرقعات لكيفية إبطال المواد المتفجرة والكشف عنها، باستخدام أحدث الأجهزة فى العالم بدون تدخل آدمى.

وأظهر العرض عملية إنقاذ العاملين بالمناطق الكيميائية، وكيفية التعامل مع المواد الكيماوية بدون أن يصاب أحد رجال الحماية المدنية، باستخدام بدلات مجهزة للتعامل مع هذه الحوادث.