شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: فتح شارع بالزيتون مغلق منذ 50 عاما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء الواقع فى نطاقها كوبرى الحلمية الجديد بضرورة فتح الطرق والشوارع لتسهيل الحركة المرورية، وفى إطار ذلك قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون حملة أسفرت عن فتح شارع محمد عواد، على شارع محمد زاهر بعزبة المبيض، الذى كان مغلقا منذ أكثر من 50عاما ويعد شارعا محوريا نظرا لأنه يربط شارع المطرية بشارع ترعة الجبل مما يؤثر على حركة المرور.

وتشهد منطقة حلمية الزيتون شمال القاهرة، أعمال تطوير لحل أزمة التكدس المرورى، ضمن خطة التطوير التي بدأت من مصر الجديدة، حيث بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة أعمال هدم كوبرى الحلمية، القديم، لاستبداله بآخر، حيث كان يربط الكوبرى المكون من ثلاث أجزاء بين منطقتى حلمية الزيتون والمطرية، اثنين منها للسيارات ذهابا وإيابا، وثالث فى المنتصف، كان مخصصا للترام.

وعقب انتهاء أعمال هدم الكوبرى القديم، سيتم إنشاء محور مرورى من مصر الجديدة الى طريق شبرا بنها الحر ومن المقرر ان تنتهى أعمال التطوير خلال 4 أشهر، ليحدث طفرة كبيرة فى حل أزمات التكدس المروري بالمنطقة.

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ومن المقرر أن يربط المحور الجديد منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائرى عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور أبو بكر الصديق، وذلك من أسفل كوبرى التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبرى مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم ولايستغرق أكثر من 8 دقائق فقط، ويخرج منه وصلة من ميدان المطرية فى اتجاه ميدان الأميرية إلى محور روض الفرج، بحيث تخرج من مصر الجديدة إلى أول طريق الإسكندرية الصحراوى فى 15 دقيقة فقط، وذلك لخدمة المواطنين وتيسير انسياب حركة المرور.