شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 308 مداخن مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال المتابعة مع شركة الوجه القبلى لانتاج الكهرباء، لتنفيذ منظومة رصد ذاتى مستمر لانبعاثاتها، طبقا لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته 9 لسنة 2009 و لائحته التنفيذية.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أصدرته اليوم، الثلاثاء، أنه قد أثمرت هذه الأعمال عن الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لوحدتى محطة كهرباء الكريمات المركبة 2 بقاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية التابعة للوزارة، و قد شملت منظومة الرصد اللحظي كل من غازات (ثانى أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق، الضغط) ؛ وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة البيئة بجهازيها لإحكام السيطرة على الإنبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، وبهذا فقد وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 70 منشأة تمثل 308 مدخنة.

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جدير بالذكر أن شبكة رصد الإنبعاثات الصناعية التابعة لوزارة البيئة تعد أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات والمعلومات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة وحجمها وتحليل تلك البيانات يساهم بشكل فعال في عملية التحكم في التلوث الصناعي، ويساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء فى الأماكن الواقعة بها تلك الشركات من خلال تحليل أحمال التلوث الصادرة منها.

وانتهت الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والملوثة للهواء، من ربط 70 شركة صناعية كبرى من الإسكندرية وحتى أسوان، وسيناء، بإجمالى 308 مدخنة، ومن المنتظر أن تصل إلى 500 مدخنة، بحلول 2030، حيث أن منظومة رصد الانبعاثات الصناعية، تركز على المنشآت الكبرى، التى أقرها قانون البيئة، مثل مصانع الأسمدة، الأسمنت، ومحطات الكهرباء، وبعض قطاعات إنتاج البترول وتكريره، ويتيح ذلك لوزارة البيئة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة، الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة.