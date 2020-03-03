شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مصرى بالولايات المتحدة نائبا لرئيس معهد نيويورك للتمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة إلى الدكتور نبيل زكى، على تعيينه فى منصب نائب رئيس معهد نيويورك للتمويل فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذى يعد أحد أكبر المؤسسات المالية على مستوى أمريكا والعالم منذ إنشائه عام 1922.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع الدكتور نبيل زكى، وأعربت عن سعادتها باختياره لهذا المنصب كمصرى مقيم فى الخارج، ما يعكس الثقة المتزايدة فى الكوادر المصرية من قبل المؤسسات العالمية الكبرى على نحو يدعو للاعتزاز والفخر بأبناء الوطن حول العالم.

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وأضافت وزيرة الهجرة أن الدكتور نبيل زكى، أبدى استعداده بشكل كبير على تسخير كل ما يتمتع به من خبرات في شئون التمويل والمصارف من أجل خدمة وطنه الأم، حيث أكد اعتزازه الدائم بمصريته وانتمائه لمصر الذي لم ولن ينساها.

وجدير بالذكر أن زكي تخرج من جماعة عين شمس عام 1976، ثم توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنهى دراساته في جامعة سيراكيوز بولاية نيويورك، وله خبره تمتد لأكثر من 44 عاما في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة، حيث عمل في Chase Manhattan Bank وMerrill Lynch.

كما عمل زكي مستشارا ماليا واقتصاديا في عدة مصارف عالمية منها: Standard Chartered Bank في لندن وسنغافورة واليابان وهونج كونج، وعمل كذلك أستاذا لعلم التمويل والاقتصاد الدولي بجامعة نيويورك، ومحاضرا في العديد من البنوك العالمية وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا تولى منصب مستشار مالي لعدد من صناديق الاستثمار وصناديق التحوطMutual & Hedge Funds خاصة في منطقة الخليج