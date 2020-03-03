شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت وزيرة الصحة على تويتر بعد زيارتها للصين أثناء تفشى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عبر حسابها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، :"رأيت بعيني كيف تصنع من أقسي التحديات وأشرس المعارك فرصة حقيقية لمزيد من النجاح والقوة.. أنه الشعب الصيني".

وكانت توجهت وزيرة الصحة إلى الصين، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لنقل رسالة تضامن للشعب الصينى على خلفية تفشى كورونا بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال مكافحة المرض مع تسليم الشعب الصينى هدية من الرئيس تضم مستلزمات طبية وفور وصول وزيرة الصحة إلى الصين خضعت للفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين.

وكان فى استقبال وزيرة الصحة، السفير المصرى فى الصين محمد البدرى، ورافقها فى جولتها بمقر البرلمان الصينى بالعاصمة بكين.

واستقبل نائب رئيس البرلمان الصينى، ورئيس الصليب الأحمر، الدكتورة هالة زايد، بمقر البرلمان الصينى، ووجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصينى واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصينى.

وكان القائم بأعمال وزير الصحة الصينى، رئيس اللجنة الوطنية للصحة فى استقبال الدكتورة هالة زايد وتقديمه عرضًا للجهود المبذولة والإجراءات الوقائية من الجانب الصينى لمواجهة فيروس الكورونا.

Advertisements

وسلمت الدكتورة هالة زايد، القائم بأعمال وزير الصحة الصيني، بوليصة الشحن الخاصة بهدية مصر للشعب الصينى من المستلزمات الطبية.

كما سلم القائم بأعمال وزير الصحة الصينى، الدكتورة هالة زايد الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة الكورونا بالإضافة إلى هدية تذكارية.

وكانت وزيرة الصحة عقدت مؤتمرًا صحفيًا للتحدث عن ثمار الزيارة وتسليم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى ورسالة تضامن مصر مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس الكورونا.