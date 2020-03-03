شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح تفاصيل كتاب القيم والأخلاق للصف الثالث الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، تفاصيل كتاب القيم والاخلاق للصف الثالث الابتدائى المقرر تطبيقه العام المقبل، مؤكدا أنه لن يطبق على طلاب الصف الثالث الثانوى بل تلاميذ الثالث الابتدائي.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص، أن الكتاب والمنهج يطلق عليه كتاب القيم والاخلاق ينبثق مضمونه ومحتواه من القيم والمبادئ السماوية مثل الصدق الإخلاص الأمانة احترام الآخر التعايش وسيكون فى صورة أنشطة ومادة نجاح ورسوب وتضاف للمجموع وسيعقد له اختبار للطالب، مشددا على أنه سيظل كتاب الدين الاسلامي والدين المسيحي كما هما مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت فى وقت سابق أن مركز المناهج والوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهي من إعداد إطار منهج القيم والأخلاق، المشترك بين التربية الدينية الإسلامية والمسيحية وأن الوزارة تدرس حاليا كيفية تدريس، كتاب القيم والأخلاق والمدة الزمنية لتدريسه وعدد الحصص الأسبوعية، قائلة: سيتم تدريسه بجانب كتاب التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، موضحة أن الكتاب سيتم تأليفة وفق معايير وإطار عام وسيتم التركيز فيه على الأنشطة تؤدى إلى تنمية القيم والأخلاق لدى الطلاب.