محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بقوة الشعب الصيني في مواجهة الأزمات التحديات.
وقالت وزيرة الصحة، عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "رأيت بعيني كيف تصنع من أقسى التحديات وأشرس المعارك فرصة حقيقة لمزيد من النجاح والقوة.. إنه الشعب الصيني".
وعقدت الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًا أمس؛ للتحدث عن نتائج زيارتها للصين، وتسليم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورسالة تضامن مصر مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس الكورونا، بمقر السفارة المصرية ببكين.
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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة عن الصينيين: رأيت كيف صنعوا من أشرس المعارك فرصة للنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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