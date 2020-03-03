"إسكان النواب": تعديلات قانون البناء الموحد رفعت مدة الترخيص إلى 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تأخرت كثيرًا لوجود العديد من القصور والسلبيات في هذا القانون، وبالتالي لاقت التعديلات اهتمام كبير من جانب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وجميع الأعضاء أثناء مناقشتها من أجل معالجتها والتسهيل على المواطنين والقضاء على فساد المحليات.

وأوضح "والي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن قانون البناء الموحد لم يراع طبيعة القرى والنجوع والكفور وتم تطبيق أحكامه عليها بصورة تماثل تمامًا المدن وعواصمها، الأمر الذي جعل هناك استحالة في تطبيقه في تلك التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، بالإضافة أن الاشتراطات البنائية المحددة في القانون لم تراع الطبيعة الجغرافية والمجتمعية للقرى والريف.

وأضاف أن صعوبة الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء وتعقدها أدى إلى لجوء الكثير من المواطنين إلى البناء المخالف دون ترخيص تجنبًا للعناء الشديد الذي يواجه المواطنون في سبيل الحصول على ترخيص البناء بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات والحصول على تراخيص إنشاء مشروعات ذات نفع عام خارج الحيز العمراني المعتمد مثل مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، شبكات كهرباء، صوامع غلال، مدارس، ومستشفيات)، على الرغم من أن تلك المشروعات تمثل العمود الفقري في خطة الدولة للتنمية.

وأكد المهندس علاء والي، أن فلسفة تعديلات مشروع القانون البناء الموحد المعروض على البرلمان حاليًا تهدف مراعاة الظروف الاقتصادية والتيسير على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.