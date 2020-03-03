الحكومة تبدأ دورات توعوية في المدارس والمعاهد الأزهرية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع الجهود التي يقوم بها قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19).

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، إن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومشيخة الأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على اجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.

وأوضح اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، أن قطاع الطب الوقائي سينفذ تدريبا لمديريات التربية والتعليم ومديري المعاهد الأزهرية أيام ٥ و١٢و19 مارس 2020، على كيفية الوقاية من المرض، مدعوما برسائل ونشرات توعية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

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وأضاف أنه سيتم إلقاء محاضرات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، ستتناول مكافحة العدوى وأسلوب الوقاية من المرض، وأسلوب التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتنفيذ سيناريو بكل مدرسة أو معهد أزهري، عن كيفية الوقاية من المرض.

ولفت اللواء محمد عبد المقصود إلى أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل مدرسة أو معهد أزهري على مستوى كل محافظة، في الالتزام بمعايير الوقاية من الأمراض، لتكريمهم بعد الاطلاع على أنشطتهم المصورة لتطبيق السيناريوهات الموضوعة.

وصرح أسامة الجوهرى، إلى أنه تم أيضاً تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار إليها.