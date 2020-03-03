"العصار" يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير البوسنة والهرسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بحث الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع، صديق سباهيتش سفير البوسنة والهرسك، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وأكد اللقاء الذى عقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، على عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين، والتأكيد على اهتمام الوزارة بالتعاون مع دولة البوسنة والهرسك في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة.

وناقش الجانبان، موضوعات التعاون المقترحة مع عدد من الشركات البوسنية في العديد من المجالات وخاصة فى مجال تصنيع الذخائر والأسلحة، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

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واستعرض "العصار"، مستجدات التعاون بين عدد من الشركات البوسنية وشركات الإنتاج الحربي والتي أسفرت عن التعاون الناجح بين الطرفين، الأمر الذي يشجع إلى عقد مزيد من الشراكات مع الشركات البوسنية الأخرى فى مجالات التصنيع المشتركة.

من جانبه، أعرب صديق سباهيتش سفير دولة البوسنة والهرسك، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وعرض "سباهيتش"، إمكانية التعاون في مجالات تصنيع الذخائر والأسلحة المختلفة، مشددًا على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمنًا ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

وأكد سفير البوسنة والهرسك، أنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية التي تشهد تقدمًا ملحوظًا من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية في مختلف الدول الصناعية الكبرى إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية ومثيلتها من شركات الإنتاج الحربي، للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بهم وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي على أرض الواقع، وتم توجيه الدعوة للشركات البوسنية للمشاركة في معرض إيديكس 2020 .