20 صورة ترصد زيارة وزيرة الصحة للصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مؤتمرًا صحفيًا للتحدث عن نتائج زيارتها للصين، وتسليم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورسالة تضامن مصر مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس الكورونا، بمقر السفارة المصرية ببكين.

ونشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لمؤتمر الوزيرة، وتسلمها الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الصينية، من القائم بأعمال وزير الصحة الصيني.

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كما نشر مجاهد صور استقبال هالة زايد من قِبَل القائم بأعمال وزير الصحة الصيني، رئيس اللجنة الوطنية للصحة، بالإضافة إلى استقبال نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس الصليب الأحمر لها في مقر البرلمان الصيني.

ووجّه نائب وزير الصحة الصيني، رسالة شكر للرئيس السيسي على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصيني، واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.

يأتي هذا عقب استقبال السفير محمد البدري، سفير مصر لدى بكين، وزيرة الصحة في مقر السفارة المصرية هناك.