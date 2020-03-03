أخبار مصر | برلماني: دعم السيسي للقطاع الخاص وراء نجاح متحف الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: دعم السيسي للقطاع الخاص وراء نجاح متحف الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الأهمية الكبيرة لمتحف الغردقة.
واعتبر "المسعود" المتحف بداية جادة لدخول القطاع الخاص في تطوير وتحديث المتاحف على مستوى الجمهورية، خاصة وأن متحف الغردقة هو أول متحف يساهم فيه القطاع الخاص مع الحكومة وقد ظهر ذلك الإنجاز في صورة رائعة ومبهرة.
وقال "المسعود" في بيان اليوم الثلاثاء: إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة القطاع الخاص المصري في جميع مشروعات التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة في جميع أنحاء البلاد ولذلك كان هذا التشجيع والدعم الرئاسي وراء النجاح والإنجاز المبهر لمتحف الغردقة.
وأعرب عن ثقته الكاملة في أن هذا المتحف سيكون ناجحا وسيحقق جميع أهدافه في تشجيع وجذب السياحة العالمية لمدينة الغرقة الساحرة بجمال طبيعتها وشواطئها.
وطالب بالتوسع في مثل هذه المتاحف لتكون بجميع المحافظات والمناطق والمدن السياحية والأثرية، خاصة وأن متحف الغردقة يضم مساحات مخصصة للأنشطة الترفيهية والخدمية، إضافة إلى المسرح الروماني الذي يقدم عروضًا يومية مختلفة خاصة بالفلكلور المصري بمختلف أشكاله.
ونوه بأنه المتحف يشمل عروضا أسبوعية هولوجرام تجسد التاريخ الفرعوني وغيرها من العصور الأخرى.
المتحف يقع جنوب مدينة الغردقة بالقرب من الممشى السياحي ومطار الغردقة الدولي، وأقيم على مساحة 10 آلاف متر خُصص منها 3 آلاف متر لمبنى المتحف، إضافة إلى أن المتحف يحتوي على نظم إضاءة حديثة كما أنه مجهز بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار وتم تصميمه وفقا للمواصفات العالمية للمتاحف.