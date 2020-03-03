أخبار مصر | التعليم: تدريس كتاب الأديان السماوية في أول سنة من النظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفكرة الأساسية لعمل كتاب جديد عن الأديان السماوية هي وجود المسائل الخاصة بالأخلاق والمعاملات معا في كتاب مشترك لتعليم الأطفال في نظام التعليم الجديد.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريح خاص إلى موقع "الخليج 365": "أننا نتفق على الأخلاقيات ومسؤولون معا عن المعاملات بينما يتم تدريس كتاب دين لكل ديانة خاص بالعبادات والعقائد"، متابعًا: "أن هذا سيطبق في الكتب الجديدة ولا ينطبق على النظام القديم".

وأوضح: "سوف نضع اهتماما أكبر بمادة الأخلاقيات والمعاملات في حساب درجات النجاح والرسوب في أول سنة دراسية من النظام الجديد بها امتحانات".

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد في وقت سابق، أن المنهج يقوم بشكل أساسي على الأخلاقيات والمعاملات التي يعتبر الطلاب مسؤولين عنها أمام بعضهم البعض، ويقوم أيضا على مبدأ الأمانة والمحبة وتقبل الآخر.