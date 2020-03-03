أخبار مصر | وزير النقل: "مش هنشغل المحطات إلا لو نظام الحرائق 100%"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: "مش هنشغل المحطات إلا لو نظام الحرائق 100%" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يتم تشغيل أي محطة وفتحها أمام الجمهور والركاب إلا إذا تم التأكد من تشغيل نظام الحرائق بنسبة 100% في المحطات.

وقال وزير النقل خلال جولته اليوم الثلاثاء، في محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، بعدما أبلغه المسؤولين عن التنفيذ أن نظام الحرائق حاليا يعمل بنسبة 90% فقط، وينقصه بعض الفنيات، إنه لابد من التأكد من عمل كل ما في المحطة قبل التشغيل: "مش هنشغل المحطات للركاب إلا لو نظام الحرائق يعمل بنسبة 100%، ونتأكد أن المحطات خلصت وتمام التمام".