أخبار مصر | "مابيرحموناش".. وزير النقل يتوعد الشركات المنفذة لمحطات مترو الخط الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مابيرحموناش".. وزير النقل يتوعد الشركات المنفذة لمحطات مترو الخط الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، بتطبيق غرامات تأخير على الشركات التي تأخرت عن توريد بعض الكماليات في محطات النزهة وهشام بركات بالخط الثالث للمترو.

وأضاف "الوزير"، خلال جولته اليوم بالمحطات، أنه سيتم تطبيق الغرامات عن كل يوم تأخير، تسبب في تأخير افتتاح المحطات أمام الجمهور والتي كان مقرر لها الافتتاح في ديسمبر الماضي، قائلا: "هما مابيرحموناش لما بنتأخر.. هما كمان مش لازم يتأخروا علينا في التنفيذ".

