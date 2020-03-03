شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين: «كورونا جه يا فقريين يارب تكونوا اتبسطوا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي تامر أمين على تأكيد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لأجنبي في مصر، قائلًا إن شهر فبراير من أصعب الشهور، والأحداث الصعبة به كثيرة ومتعددة.

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أضاف في برنامجه «آخر النهار»، الاثنين: «فيروس كورونا جه يا فقريين، يارب تكونوا انبسطوا، بعد ما الكل قال إن العالم أجمع به كورونا ونحن ليس لدينا هذا الفيروس، فهل هذا يعقل».

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة تأكيد ثاني إصابة بالفيروس لشخص كندى يعمل في شركة بترول، موضحة أنه جاء من كندا عن طريق ألمانيا ومنها إلى مصر.