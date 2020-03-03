شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تخضع لإجراءات الكشف عن «كورونا» في مطار بكين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خضوع الوزيرة الدكتورة هالة زايد للفحص والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد فور وصولها إلى مطار بكين في الصين، وكان في استقبالها السفير المصري محمد البدري.

والتقت الوزيرة القائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، الاثنين، خلال زيارتها إلى الصين التي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة الفيروس.