شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تخضع لإجراءات الكشف عن «كورونا» في مطار بكين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خضوع الوزيرة الدكتورة هالة زايد للفحص والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد فور وصولها إلى مطار بكين في الصين، وكان في استقبالها السفير المصري محمد البدري.
والتقت الوزيرة القائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، الاثنين، خلال زيارتها إلى الصين التي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تخضع لإجراءات الكشف عن «كورونا» في مطار بكين (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.