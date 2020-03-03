شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع جديد فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 28 درجة مؤية، وأرجع "شاهين" هذا الارتفاع نتيجة التقلبات التي يشهدها طقس البلاد منذ الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أن الحرارة سوف تعاود الانخفاض مرة أخرى، جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة التليفزيون المصرى اليوم الثلاثاء.

وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بشدة من تخفيف الملابس تجنبا للإصابة بنزلات البرد خصوصا في تلك الفترة التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا في أنحاء العالم، موضحا أن استقرار الطقس يصاحبه شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر خاصة بالمناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

فى غضون ذلك كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع الخبراء أن تشهد القاهرة الكبرى طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.