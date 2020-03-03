شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": تسليم تقرير "ختامى 18/19" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتقدم بتقريرها للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، فى غضون الأسبوع المقبل أمام الأمانة العامة للبرلمان، على أن يتم استعراضه بالجلسة العامة منتصف مارس الجارى.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة الفرعية عقدت 24 اجتماعا لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة، وهى، 14 وزارة، 15 هيئة عامة خدمية، 12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الهيئات والوزارت التي تم مناقشة الحسابات الختامية للموازنتها بلغت 42 جهة عن السنة المالية 2018/2019.

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يذكر أن ”الخليج 365” كان قد حصل على أبرز الملامح الرئيسية للتقرير، وعلى صعيد الدين العام الحكومى فقد رصدت اللجنة ارتفاع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف جنيه.

وتبين للجنة من واقع دراستها للحساب الختامي زيادة متوسط الفرد فى الدخل من إجمالى الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف و5.4 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 32 ألف و107.3 جنيه فى 30/6/2018، 28 ألف جنيه، 25 ألف و139 جنيه، 21 ألف و230 جنيه فى 30/6/2017، 30/6/2016، 30/6/2015 على التوالى، وبزيادة بلغت نحو 2898.1 جنيه بنسبة 9% مقارنة بالموقف فى 30/6/2018، وعدم استفادة الحكومة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لمواجهة متطلبات الخطة الاستثمارية بالهيئات العامة الاقتصادية، خلال السنة المالية 2018/2019، حيث بلغت نسبة الاستخدام، على سبيل المثال لا الحصر (الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية 2.7% - هيئة تنفيذ مشروعات المحطات لمائية لتوليد الكهرباء 5.9%).