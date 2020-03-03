شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إحالة مالك عقار مصر الجديدة المنهار للنيابة لقيامه بأعمال تخريبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إحالة مالك العقار رقم 1 شارع بيروت إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات لقيامه بأعمال تخريب جزئي بالعقار رقم 1 شارع بيروت ناصية شارع الحجاز مصر الجديدة، والذى انهار جزئيا أمس، والتحرى عما إذا كان متعمد من عدمه، خاصة أن العقار ذات طراز معمارى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم إيقاف الأعمال بالعقار لحين الإنتهاء من التحقيقات، وأن حى مصر الجديدة أحاط العقار بكردون وتعيين خدمة من قسم شرطة مصر الجديدة لملاحظة الحالة.

وأشار صابر، إلى أنه تم تشكيل لجنة معاينة للعقار، وسيتم إجبار المالك على ترميم الجزء المنهار على نفقته الخاصة وعدم السماح بهدم العقار حفاظا على قيمته المعمارية.

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يذكر أن العقار مسجل بحصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز وهو خالي من السكان ولا توجد أي خسائر أو إصابات، حيث تم إغلاق شارع بيروت امس حفاظا على المارة.

وكان شارع بيروت بمصر الجديدة، انهيار عقار بشكل جزئى، حيث تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بشأن انهيار جزئى للعقار رقم 1 شارع بيروت، وتوجه على الفور اللواء حسن صفوت، رئيس الحى للعنوان المذكور وتم غلق شارع بيروت بداية من شارع الحجاز حفاظا على ارواح المواطنين وجارى اتخاذ اللازم.

وكان حى الخليفة شهد السبت الماضى، انهيار عقار خالى من السكان، جنوب القاهرة، دون أن يسفر عن إصابات للمارة، حيث وردت إشارة لغرفة عمليات الحى بانهيار عقار رقم 6 درب القطانة من شارع بدر الدين الونائي بالسيدة عائشة، وعلى الفور تحركت الإدارات المعنية بالحى إلى الموقع، وتبين أن العقار خالى من السكان ولم تقع إصابات والعقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ذات حوائط حاملة وأسقف خشبية ووتم البدء فى استكمال إزالة العقار لخطورته على المارة والعقارات المجاورة بمعرفة مقاول الإزالات بالحى.