شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تخضع للحجر الصحي بالصين وتتسلم وثائق مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين امس.

وكانت الدكتورة هالة زايد، أعلنت أمس الأول عن توجهها إلى جمهورية الصين الشعبية، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وكان في استقبال وزيرة الصحة كلا من نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس الصليب الأحمر بمقر البرلمان الصيني، وقاموا بتوجيه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصيني واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.

وفور وصولها عقدت وزيرة الصحة مؤتمرًا صحفيًا للتحدث عن ثمار الزيارة وتسليم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورسالة تضامن مصر مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس الكورونا.

وسلمت الدكتورة هالة زايد القائم بأعمال وزير الصحة الصيني بوليصة الشحن الخاصة بهدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الطبية

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كما سلم القائم بأعمال وزير الصحة الصيني الدكتورة هالة زايد الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة الكورونا بالإضافة إلى هدية تذكارية.