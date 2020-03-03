شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب بوضع تصور لتذكرة موحدة لاستقلال المترو والقطار المكهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المسئولين بالوزارة بوضع تصور ودراسة متكاملة بالاشتراك مع أحد المكاتب الاستشارية لتذكرة موحدة يمكن للراكب من خلالها استقلال المترو القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان والأتوبيسات العامة. جاء ذلك خلال خلال جولته بمترو النزهة، لمتابعة بدء التشغيل التجريبى للقطارات بدون ركاب بمترو النزهة ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو استعداد للافتتاح والتشغيل الرسمى إبريل المقبل. وشدد الوزير، على سرعة الانتهاء من هذا التصور وتجهيز تذكرة موحدة، وتابع الوزير خلال الجولة التذاكر التجريبية بشبابيك الحجز بالمحطات الجديدة البوابات الإلكترونية للدخول والخروج من الأرصفة، مؤكدا أن النظام الجديد للتذاكر لا يسمح بالتزويغ من التذاكر ولا يمكن للراكب استخدام التذكرة مرتين، حيث لا تسمح البوابات الإلكترونية الجديدة بذلك.

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وطالب وزير النقل، خلال جولته اختبارات وتجارب التشغيل بوضع علامات إرشادية بمداخل المحطات الجديدة توجه الجمهور خلال استقلال المترو، مع التأكد من إجراءات السلامة والأمان وعدم افتتاح المترو الجديد للجمهور قبل التأكد منها.

كما شدد الوزير على مراعاة اختبارات أنظمة مواجهة الحريق والدفاع المدني وتركيب شبكة كاميرات مراقبة بالمحطات، مطالبًا بتوقيع غرامات على الموردين المتأخرين عن توريد مكونات أنظمة الدفاع المدنى بمحطات النزهة وهشام بركات وكذلك المتسببين فى تأخير افتتاحها الذى كان مقرر ديسمبر الماضى.