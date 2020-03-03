شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم: انطلاق بطولة البوتشيا لطلاب الشلل الدماغى 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إطلاق بطولة البوتشيا لطلاب الشلل الدماغي بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 18 حتى 21 مارس الجارى وهى بطولة محلية يشارك فيها الطلاب أصحاب القدرات.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن البطولة يشارك فيها الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقام لأول مرة فى إطار الاهتمام بأصحاب القدرات فى شتى المجالات الرياضية والعلمية والثقافية، موضحة أن البطولة تستهدف الطلاب أصحاب الإعاقات الشديدة حيث يمارسون اللعبة من خلال جلوسهم على كرسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت فى إحصائية رسمية لها، زيادة فى أعداد المدارس الحكومية، والفصول والطلاب، حيث أوضحت الوزارة أن عدد المدارس فى العام الدراسى، 2015-2016، وصلت إلى 52022 مدرسة، بإجمالي فصول 473568، وفى العام الدراسي 2016-2017، زاد عدد المدارس ليصل إلى 52664، كما تطورت وزادت الأعداد لتصل إلى 53587 فى العام الدراسى 2018، بينما وصل عدد المدارس إلى 55214 فى العام الدراسى 2019، وارتفعت هذه الأعداد فى العام الدراسى 2020، لتصل إلى 56569 مدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب فى المدارس بمرحلة التعليم قبل الجامعى فى جميع نوعياته ارتفع من 19929587، فى العام الدراسى 2015-2016، ليصل إلى 23567060 طالبًا، فى العام الدراسى 2019-2020.