شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وطقس دافئ بالعاصمة وحار جنوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع الخبراء أن تشهد القاهرة الكبرى طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

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وشهد أمس الأثنين، القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا وشديد البردوة ليلا والرياح معتدلية ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.