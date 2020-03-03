النشرة المرورية.. زحام مروري بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تشهد الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، زحاما مروريا بسبب زيادة الأحمال بمحافظتي القاهرة والجيزة، في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية وفك الزحامات أولًا بأول خلال أوقات الذروة.

وظهرت كثافات أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وللمتجه من المنيب إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي من المعادي للجيزة، ومناطق التجمع الخامس.

كما شهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية مرتفعة، وأعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين، وأعلى طريق الأوتوستراد وكورنيش المعادي.

كما شهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم، وكثافات أعلى دائري المريوطية وبطريق الفيوم الصحراوي.

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وظهرت أحجام على محور صفط اللبن من الدائري إلى شارع السودان، وكثافات مرورية متحركة، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة ومحور عرابي.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وأمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.

وشهد الطريق الدائري المقبل من المنيب إلى منزل الأوتوستراد بعض الكثافات، وشهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد إلى ميدان لبنان كثافات شديدة، ومثلها بكورنيش النيل أمام المحكمة الدستورية.

وشهدت شوارع الهرم والطالبية وفيصل كثافات مرتفعة، وأخرى بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان.

فيما تباطأت حركة السيارات على طريق الإسكندرية الزراعي، وانتشرت الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.