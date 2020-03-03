ذهب أم عقار.. ما هو الاستثمار الأفضل حاليًا؟ خبراء يكشفون أيهما أكثر أمانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا كبيرًا في بداية تعملات الأسبوع الجاري، وانخفض سعر الجرام بنحو 21 جنيهًا يوم السبت الماضي مقارنة بما كان عليه يوم الجمعة، متأثرة بتهاويها عالميًا، حيث وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 693 جنيهًا مقابل 714 جنيهًا يوم الجمعة، و728 جنيهًا يوم الاثنين الماضي.

الارتفاع القياسي في أسعار الذهب ثم الهبوط الحاد، هل يكون ميزة لجذب الأموال إلى السوق العقاري في ظل حالة التباطؤ في حركة البيع الذي يشهدها السوق الفترة الأخيرة؟، أم يظل المعدن الأصفر ملاذًا أمنًا للاستثمار؟

المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، يقول إن السوق العقارية تمر بحالة من الاستقرار والثبات، لافتًا إلى أن قطاع العقارات لن يتأثر بتراجع أسعار الذهب.

وأضاف شكري، أن السوق العقارية تتأثر كثيرًا بالقرارات المتعلقة بالفوائد البنكية وشهادات الاستثمار، وكلما ارتفعت قيمة الفوائد البنكية فضل المواطنين وضع أموالهم في البنك بدلًا من العقارات والأوعية الاستثمارية الاخرى، وكلما انخفضت انعكس ذلك على العقارات بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجًا في السوق العقارية لأن الكثير من المواطنين سيفضلون الاتجاه للعقار كملاذ آمن ومخزن للقيمة بديلًا عن الودائع البنكية، ولكن لن يكون هناك مفاضلة بين الاستثمار في الذهب أو العقارات فكلاهما مخزن آمن للقيمة، بحسب ما قال.

الاستثمار الآمن

المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أضاف أن الاستثمار في العقار لا يزال الأكثر جذبًا، بالرغم من القرارات التي تأثر بها خلال الفترة الأخيرة بداية من تحرير سعر الصرف ثم زيادة أسعار الوقود ورفع أسعار الفائدة بالبنوك، الأمر الذي انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات ثم ارتفاع سعر المنتج النهائي.

وأضاف صبور، أن الشهادات البنكية استحوذت على حجم استثمارات كبير بدلًا من السوق العقارية خلال الفترات الماضية، لكن مع تراجع أسعار الفوائد البنكية سيصبح القعار الاستثمار الأمثل.

واعتبر أن الاستثمار في الذهب، هو الطريقة الآمنة لصغار المستثمرين، رغم أن الفترة الأخيرة شهدات ارتفاع كبير ثم انخفاض حاد لكن يعد من الأسواق الأكثر أمانًا وطلبًا لصاحبي رؤوس الأموال الصغيرة.

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ركود تام في العقارات

بينما أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لشركة "يونيون كابيتال" لإدارة صناديق الاستثمار المباشر سابقًا، أن ارتفاع أسعار الذهب ثم انخفاضها لن يشكل أي ميزة للقطاع العقاري، لافتًا إلى أن أغلب الشركات العقارية باتت تعاني من حالة الركود المستمرة منذ أشهر.

وتابع: "أحد مشكلات القطاع العقاري التي بعدته عن كونه ملاذ آمن للاستثمار، هو زيادة حجم المعروض في السوق عن حجم الطلب بجانب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، وأصبح لا يوجد مقارنة بين الاستثمار في الذهب أو العقارات"، قائلًا: "انهاردة اللي معاه عقار مش عارف يبيعه وكمان سعرة ثابت مش بيزيد، على عكس ما كان يحدث في الماضي".

وأوضح توفيق أن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في الذهب، خاصة مع تراجع أسعار الذهب، لكنه ليس الأفضل للاستثمار في العقارات حتى لو ارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى.

ونصح الخبير الاقتصادي، المواطنين بتجزئة الأوعية الاستثمارية، بحث يتم تخصيص حزء للاستثمار في الذهب وجزء أخر للشهادات البنكية أو أذون الخزانة، بجانب الاستمرار في الابتعاد عن العقارات.

العقارات لن تستفيد من انخفاض أسعار الذهب

وقال أيمن سامي، مدير "جيه إل إل-مصر" للاستشارات العقارية، إن الاستثمار في العقارات ليس مرتبط بحال أسعار الذهب، أو البورصة لكنه يتعلق بسعر الفوائد على الإيداع والاقتراض.

وتابع: "كلما انخفض سعر الفائدة هيكون العقار الوسيلة الأنسب للاستثمار وكلما ارتفعت ستكون الشهادات البنكية الاختيار الأول للاستثمار بدلًا من العقارات".

وأشار مدير جيه إل إل-مصر للاستشارات العقارية، إلى أن حالة السوق العقارية الآن أصحت مختلفة عن الـ3 أعوام الماضية، حيث يمر القطاع بحالة من الاستقرار وباتت تكلفة تنفيذ المشروعات معروفة بخلاف الأوقات الماضية، لافتًا إلى أن حالة الطلب على الشراء متأثر بالقدرة الشرائية لكن مع زيادة الدخل سيبدأ الوضع في التحسن.​